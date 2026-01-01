Спектакль Любовь и голуби

Любовь и голуби: лирическая комедия по пьесе Владимира Гуркина

«Любовь и голуби» — одновременно трогательная и веселая история о вечных человеческих ценностях. В центре сюжета — деревенская семья из сибирской глубинки, рассказывающая о любви, семье и детях с такой искренностью, что зрители не могут удержать слезы радости и смеха. Эта пьеса напоминает нам, что нет ничего более ценного в жизни, чем настоящая любовь и поддержка близких.

Чтобы сохранить это хрупкое счастье, важно не только любить, но и уметь заботиться о своих чувствах и о тех, кто рядом. Каждый персонаж пьесы — отражение знакомых нам людей, что делает их максимально близкими и узнаваемыми.

Режиссер Василий Мищенко, который когда-то дружил с автором пьесы Владимиром Гуркиным, отмечает: «Я играл сына Лёньку с Ниной Дорошиной в театре «Современник». Эта пьеса всегда была мне по душе, так как ее герои подобны нашим соседям». Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который заставляет задуматься о простых, но таких важных вещах.