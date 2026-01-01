Гастроли в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

Приглашаем вас на спектакль «Любовь и голуби», который представляет Омский театр драмы. Это новое прочтение комедии Владимира Гуркина, предлагающее свежий взгляд на традиции советской оперетты.

Главный режиссёр постановки Георгий Цхвирава создал уникальную версию, сохранив при этом богатое наследие жанра. Хореография Анны Закусовой и музыка Андрея Семенова гармонично дополняют характеры героев, глубже раскрывая их внутренний мир и подчеркивая комическую иронию.

Спектакль «Любовь и голуби» станет настоящим событием для всех любителей театра. Это ироничная комедия, пронизанная добротой и нежностью, обещает зрителям искренние эмоции и интересные сюжетные повороты.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку Омского академического театра драмы, которая уже зарекомендовала себя как «фирменная, омская» работа.