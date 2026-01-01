Спектакль Любовь и голуби

Станьте свидетелями трогательной истории, погруженной в атмосферу простой деревенской жизни. Пьеса Владимира Гуркина «Любовь и голуби», ставшая основой знаменитого одноимённого фильма, не оставит равнодушным ни одного зрителя.
В центре истории — семья Кузякиных: Василий, его жена Надежда и трое взрослых детей. Идиллическая жизнь семьи нарушена, когда Василий отправляется на курорт по путёвке от профкома. На курорте он встречает Раису Захаровну — эффектную даму с экзотическими увлечениями и нестандартным взглядом на мир. Очарованный ею, Василий на время забывает о своей семье.
Но что произойдёт, когда курортный роман закончится? Сможет ли он вернуться к своей прежней жизни и осознать, что настоящее счастье — не в экзотических фантазиях, а в родном доме? Простит ли Надежда мужа или поставит точку в их отношениях?
Постановка подойдёт зрителям всех возрастов. Она будет интересна тем, кто ценит классическую советскую драматургию и желает увидеть знакомый сюжет в новом формате. Спектакль станет удачным выбором для любителей лёгкого, но осмысленного юмора, а также для семей, ищущих историю, близкую каждому. Ценители живого театра с яркими актёрскими работами и душевной атмосферой также найдут себя в этой постановке.
Не упустите шанс увидеть одну из самых любимых историй на сцене — «Любовь и голуби» подарит вам вечер, полный смеха, сопереживания и тепла!