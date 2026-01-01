Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

12+
Возраст 12+

О спектакле

Елена Корикова и Анатолий Кощеев в романтической комедии «Любовь и голуби»

Спектакль «Любовь и голуби» основан на пьесе Владимира Гуркина и рассказывает о семье Кузякиных. Это яркая, лиричная и смешная история о любви, измене и прощении.

В спектакле участвуют известные артисты театра и кино, такие как Елена Корикова и Анатолий Кощеев. Их мастерство делает каждую сцену живой и запоминающейся.

Знакомые фразы и искренние эмоции

Зрители могут услышать полюбившиеся реплики, такие как «Сучка ты крашеная» и «Ух ты, ёшкин кот», которые стали культовыми в советском кино и театре. Эти фразы добавляют особый шарм и юмор в спектакль.

Для любителей комедий

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит комедийный жанр и советскую ретроспективу. Он показывает, как через улыбку мы становимся сильнее и учимся прощать.

Не упустите возможность насладиться этой замечательной историей любви, которая станет отличным развлечением для вечера!

В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Анатолий Кощеев

Купить билет на спектакль Любовь и голуби

Помощь с билетами
В других городах
Март
4 марта среда
19:00
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Просто плыть
12+
Драма
Просто плыть
29 марта в 18:00 Город
от 600 ₽
На дне.doc
16+
Драма
На дне.doc
4 марта в 19:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 2500 ₽
Варшавская мелодия
16+
Драма
Варшавская мелодия
20 марта в 19:00 Место действия
от 1600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше