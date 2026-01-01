Спектакль Любовь и голуби

Оповещения от Киноафиши
Любовь и голуби
12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

«Любовь и голуби» – возвращение классики на сцену

«Любовь и голуби» Владимира Гуркина знакома многим по культовому советскому фильму. Эта невероятно смешная и в то же время трогательная история исследует темы любви, измены и прощения. Спектакль переносит зрителей в размеренную жизнь обычной деревенской семьи, которая оказывается под влиянием роковой женщины Раисы Захаровны.

Светлый и комичный сюжет

Главный герой, Вася Кузякин, оказывается в центре комичных ситуаций. Его жизнь сочетает в себе яркие моменты городской жизни и страстный любовный угар, а дома его ждут жена, дети, хозяйство и любимые голуби. На фоне легкой и смешной истории разворачивается глубокая драма, заставляющая задуматься о смысле жизни и истинных ценностях.

Музыка и танцы 80-х

Спектакль наполнен народным юмором, музыкальными хитами 80-х и зажигательными танцами, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Это идеальная возможность вспомнить не только популярные мелодии, но и вернуть в память атмосферу ушедшей эпохи.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть любимых героев на сцене театра! «Любовь и голуби» – это не просто спектакль, а возможность насладиться искренними эмоциями и поразмыслить о вечных вопросах жизни через призму комедийных ситуаций.

Март
31 марта вторник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2000 ₽
В других городах
Март
26 марта четверг
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2000 ₽

