Комедийный спектакль «Любовь и голуби» в Астане

«Любовь и голуби» — это комедия, которая обязательно порадует зрителей своим звездным составом и глубоким сюжетом. Спектакль основан на пьесе Владимира Гуркина, и он рассказывает о любви, верности и испытаниях, с которыми сталкиваются семьи.

Звездный состав актеров

На сцене выступят настоящие легенды театра и кино:

Елена Корикова в роли Раисы Захаровны

Евгений Воскресенский в роли дяди Мити

Жанна Карибаз в роли Надежды

Михаил Лукин в роли Василия

Елена Нестерова в роли бабы Шуры

Знакомый сюжет

Действие разворачивается в семье Кузякиных, где происходит настоящий скандал. Отец семейства, Василий Кузякин, увлекается не только разведением голубей, но и местной примой — Раисой Захаровной. Это курортное влечение перевернет жизни всех героев.

Яркая комедия

Спектакль сочетает в себе яркие, лиричные моменты и невероятно смешные ситуации. Эта история о любви, изменах и прощениях станет отличным выбором для вечернего просмотра.

Мастера своего дела создают уникальную атмосферу, наполняя спектакль живым юмором и харизмой, что делает каждое представление неповторимым. Не упустите возможность насладиться этой замечательной комедией!