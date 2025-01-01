Меню
Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

О спектакле

Комедийный спектакль «Любовь и голуби» в Астане

«Любовь и голуби» — это комедия, которая обязательно порадует зрителей своим звездным составом и глубоким сюжетом. Спектакль основан на пьесе Владимира Гуркина, и он рассказывает о любви, верности и испытаниях, с которыми сталкиваются семьи.

Звездный состав актеров

На сцене выступят настоящие легенды театра и кино:

  • Елена Корикова в роли Раисы Захаровны
  • Евгений Воскресенский в роли дяди Мити
  • Жанна Карибаз в роли Надежды
  • Михаил Лукин в роли Василия
  • Елена Нестерова в роли бабы Шуры

Знакомый сюжет

Действие разворачивается в семье Кузякиных, где происходит настоящий скандал. Отец семейства, Василий Кузякин, увлекается не только разведением голубей, но и местной примой — Раисой Захаровной. Это курортное влечение перевернет жизни всех героев.

Яркая комедия

Спектакль сочетает в себе яркие, лиричные моменты и невероятно смешные ситуации. Эта история о любви, изменах и прощениях станет отличным выбором для вечернего просмотра.

Мастера своего дела создают уникальную атмосферу, наполняя спектакль живым юмором и харизмой, что делает каждое представление неповторимым. Не упустите возможность насладиться этой замечательной комедией!

В ролях
Купить билет на спектакль Любовь и голуби

В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Дворец «Жастар» Астана, пр. Республики 34
от 9500 ₽

