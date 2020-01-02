Меню
Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Неподражаемая Елена Корикова в комедии «Любовь и голуби»

Вас ожидает незабываемый спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина, в котором блестящая Елена Корикова совместно с талантливыми актерами московских театров презентует комедийную историю, полную жизни и эмоций.

О чем спектакль?

В центре сюжета — семья Кузякиных, в которой царит разлад. Отец семейства, Василий, увлечен не только разведением голубей, но и курортным романом с местной примой — Раисой Захаровной. Это романтическое приключение перевернет жизнь всех героев и оставит зрителей в ожидании развязки. Знакомая история о любви, предательстве и прощении никого не оставит равнодушным!

Заслуженные артисты

В спектакле принимают участие выдающиеся артисты театра и кино: Анатолий Кощеев, Жанна Карибаз, Елена Нестерова, Богдан Боркунов, Андрей Бута и Ася Бурлакова. Каждый из них вносит в спектакль свою индивидуальность, создавая незабываемую атмосферу.

Интересные факты

«Любовь и голуби» — классика российской комедийной драматургии, которая успела завоевать сердца зрителей. Премьера пьесы состоялась в 1980-х годах и с тех пор вызывается огромный интерес. Не упустите возможность увидеть новую интерпретацию этой замечательной истории на сцене!

В ролях
Елена Корикова
Елена Корикова
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Андрей Бута
Жанна Карибаз
Ася Бурлакова

Купить билет на спектакль Любовь и голуби

В других городах
Ноябрь
Март
24 ноября понедельник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽
4 марта среда
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1500 ₽

