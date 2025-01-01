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Любовь и голуби
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Любовь и голуби» - возвращение классики на театральную сцену

«Любовь и голуби» Владимира Гуркина – это история, знакомая многим благодаря культовому советскому фильму. Спектакль предлагает зрителям уникальное сочетание юмора и глубокой драмы, исследуя темы любви, измены и прощения.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета – обычная деревенская семья, чья размеренная жизнь меняется, когда в нее врывается роковая женщина Раиса Захаровна. Главный герой, Вася Кузякин, теряет голову от страсти, погружаясь в мир красивой городской жизни и любовных приключений. Но дома его ждут жена, дети, хозяйство и, конечно, любимые голуби.

Комедия и драма

На фоне комичных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета разворачивается нешуточная драма, заставляющая задуматься о смысле жизни. Спектакль сочетает в себе народный юмор и музыкальные хиты 80-х, которые наполняют атмосферу теплом и ностальгией.

Почему стоит посмотреть?

«Любовь и голуби» – это не просто спектакль. Это воспоминание о любимых героях и возможность вновь пережить их приключения. Зажигательные танцы и живое исполнение музыки никого не оставят равнодушным. Не упустите шанс увидеть эту трогательную историю на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

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