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Любовь и 1000 свечей. Nova Orchestra
Киноафиша Любовь и 1000 свечей. Nova Orchestra

Любовь и 1000 свечей. Nova Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый концерт от Nova Orchestra: романтика музыки в свечах

Nova Orchestra приглашает на уникальную концертную программу, наполненную магией музыки и светом тысяч свечей. Это идеальный подарок для ценителей романтики и изысканной атмосферы.

Мир Людовико Эйнауди

В программе прозвучит музыка Людовико Эйнауди — одного из самых популярных итальянских композиторов. Его произведения объединяют классику, эмбиент и народные мотивы, делая каждую композицию одновременно простой и глубокой. Эйнауди стал автором звучания ряда знаковых фильмов, таких как «Черный лебедь» и «1+1». За последние 20 лет его альбомы занимали места в британских чартах, продемонстрировав, что он — ведущий представитель неоклассицизма.

Музыка Ханса Циммера

Неотъемлемая часть программы — музыка Ханса Циммера, главного создателя известных голливудских саундтреков. Каждое его произведение наполняет фильмы уникальной атмосферой. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких фильмов, как «Темный Рыцарь», «Интерстеллар» и «Дюна». Музыка Циммера стала символом успеха и получила признание у зрителей всех возрастов.

Волшебные миры Хаяо Миядзаки

Концерт также подарит возможность перенестись в удивительные миры Хаяо Миядзаки. Знаменитый режиссёр создал множество легендарных аниме, таких как «Ходячий замок» и «Унесённые призраками». Музыка из его фильмов погрузит зрителей в атмосферу японского фольклора и расскажет истории о смелых героях и волшебных существах.

Не упустите шанс сделать вечер поистине волшебным! Программа обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.

Купить билет на концерт Любовь и 1000 свечей. Nova Orchestra

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В других городах
Сентябрь
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ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
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