Любовь и 1000 свечей. Nova Orchestra

О концерте

Музыка Nova Orchestra в мерцании свечей

Nova Orchestra приглашает вас на уникальное музыкальное событие, посвященное самым романтичным композиторам современности. Подарите вашим любимым незабываемый вечер к 8 марта, наслаждаясь произведениями, которые вдохновляют и трогают.

Мир Людовико Эйнауди

Эйнауди - звезда неоклассицизма, чей талант завоевал сердца миллионов. Его мелодии, такие как те, что звучат в фильмах «Чёрный лебедь» и «1+1», проникают в самую суть человеческих чувств. Эйнауди умело сочетает классику с эмбиентом и этническими мотивами, создавая атмосферу особого уюта и вдохновения.

Вселенная Ханса Циммера

Ханс Циммер - легенда голливудского кинематографа, создатель музыки, которая сопровождает знаковые фильмы. Его работы в «Темном рыцаре», «Интерстеллар» и «Дюна» известны по всему миру. Каждый его саундтрек - это целая история, полная эмоций и энергии, которая долго остается в памяти зрителей.

Волшебные миры Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки - мастер аниме, создавший известнейшие ленты, такие как «Ходячий замок» и «Унесенные призраками». Музыка из его фильмов переносит зрителей в волшебные миры, полные храбрости, приключений и вдохновения, знакомя с уникальными персонажами и японским фольклором.

Не упустите шанс насладиться этими незабываемыми произведениями на концерте, который объединит романтику, музыку и свет свечей. Это будет не просто концерт, а настоящий праздник эмоций и вдохновения.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
17:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова
16+
Классическая музыка
Любовь и жизнь поэта. К юбилею Леонида Десятникова
25 марта в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1200 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
4 апреля в 18:20 Звезды сошлись
от 800 ₽
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
14 марта в 21:30 ДК им. Гагарина
от 1500 ₽
