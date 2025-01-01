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Любовь до гроба
Киноафиша Любовь до гроба

Спектакль Любовь до гроба

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о роковой любви в Ерундопель-театре

Приглашаем вас на захватывающую комедию по мотивам пьесы Николаи Альдо. «Любовь до гроба» — это история о том, как случайная встреча может кардинально изменить жизнь. Главный герой, интеллигентный молодой переводчик Бруно, оказывается в водовороте неожиданных событий, благодаря очаровательной и роковой красотке Еве.

Сюжет спектакля «Любовь до гроба»

Из-за Евы Бруно попадает в цепь приключений: авария, больница, тюрьма, и даже сумасшедший дом. Но, несмотря на все эти испытания, он окончательно и бесповоротно влюбляется в виновницу своих бед. Что же скрывается за этой бурной и стремительной историей любви?

Интересные факты

  • Пьеса Николаи Альдо, на которой основана комедия, стала популярной благодаря своему остроумному сюжету и ярким персонажам.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, что делает его актуальным для широкой аудитории.
  • Режиссер спектакля использует современные театральные приемы, чтобы сделать историю более динамичной и захватывающей.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть «Любовь до гроба» на сцене! Это спектакль, который заставит вас смеяться и задуматься о том, что такое настоящая любовь. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков
Камила Айтуганова
Виталий Хаджиев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
18:00 от 1000 ₽

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