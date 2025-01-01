Спектакль Любовь до гроба

Приглашаем вас на захватывающую комедию по мотивам пьесы Николаи Альдо. «Любовь до гроба» — это история о том, как случайная встреча может кардинально изменить жизнь. Главный герой, интеллигентный молодой переводчик Бруно, оказывается в водовороте неожиданных событий, благодаря очаровательной и роковой красотке Еве.
Из-за Евы Бруно попадает в цепь приключений: авария, больница, тюрьма, и даже сумасшедший дом. Но, несмотря на все эти испытания, он окончательно и бесповоротно влюбляется в виновницу своих бед. Что же скрывается за этой бурной и стремительной историей любви?
Не упустите возможность увидеть «Любовь до гроба» на сцене! Это спектакль, который заставит вас смеяться и задуматься о том, что такое настоящая любовь. Билеты уже в продаже!