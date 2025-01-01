Лекция «Любовь до гроба и после гроба: эволюция парных надгробий»

Проект «тихо в саду» приглашает вас на увлекательную лекцию, посвящённую особенностям парных надгробий. В ходе встречи эксперты обсудят, как памятники отражают любовь, а также погрузят слушателей в историю коммеморативной практики.

О чём лекция?

Можно ли с первого взгляда определить, какой памятник установлен в честь любящих сердец? Почему люди заблаговременно готовят себе место на кладбище? И какие решения предлагают ритуальные агентства?

Лиза Воронина, исследовательница и куратор, поделится примерами памятников, которые уже украсили музеи. Она расскажет о том, как древние люди выражали свои любовные чувства к «потустороннему», кто стал первым, кто отразил эмоции на надгробиях и каковы реальные намерения «ныряльщика из Пестума».

Анастасия Стреблянская осветит опыт XIX и XX века. Она расскажет о кладбище, которое стало популярным благодаря двум влюблённым, о судьбе скульптуры Алисы Марке и о том, почему люди приносят живые цветы к склепу семьи Пло. Также Анастасия переведёт взгляд на более привычные для нас формы надгробий.

Полина Задорожняя разберёт примеры из Санкт-Петербурга и проследит эволюцию надгробий — от саркофагов до современных стеклянных плит.

Кто рассказывает?

Лиза Воронина — исследовательница, медиатор и куратор, лаборант в Отделе современного искусства Государственного Эрмитажа. Она изучает современные коммеморативные практики и смерть в популярной культуре. Лиза — выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ и со-куратор творческого трека МКМ-2024.

Анастасия Стреблянская — медиатор Дома культуры «ГЭС-2» (Москва), тьютор и педагог. Она является координатором Мастерской культурной медиации в рамках проекта «Летняя школа» и исследует материальную культуру российских кладбищ с XX века до современности.

Полина Задорожняя — редактор, медиатор и независимая исследовательница. Она заведует сектором культурных программ Библиотечного центра общения «Современник» и занимается вопросами памяти в городской среде, а также изучает коммеморативные практики.