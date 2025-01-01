Спектакль Любовь Д. М.

Это невероятная история, почти детектив, разворачивающаяся на окраине Москвы. Она станет отличным рецептом для тех, кто стремится обрести счастье!
В центре сюжета — неожиданное решение главной героини: расстаться со своим прошлым. Но что делать, если дверь заперта, ключ потерян, на телевизоре лежит топор, а телефон оказался в сугробе? Драма, фарс и буффонада переплетаются в увлекательной истории, увлекая зрителей непредсказуемыми перипетиями.
Что же произойдет в финале? Узнайте сами, посетив спектакль!
Режиссёр: Лариса Макарова
Художник: Алиса Караева
Хореограф: Елена Сухарева
Она — Елена Сексте, Он — Рустам Слащинин.
Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.