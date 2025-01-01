Спектакль Любовь Д. М.

Санкт-Петербургский Художественный Театр приглашает на смешную, романтичную и эксцентричную комедию для взрослых «Любовь Д. М.»

Это невероятная история, почти детектив, разворачивающаяся на окраине Москвы. Она станет отличным рецептом для тех, кто стремится обрести счастье!

Сюжет

В центре сюжета — неожиданное решение главной героини: расстаться со своим прошлым. Но что делать, если дверь заперта, ключ потерян, на телевизоре лежит топор, а телефон оказался в сугробе? Драма, фарс и буффонада переплетаются в увлекательной истории, увлекая зрителей непредсказуемыми перипетиями.

Финал

Что же произойдет в финале? Узнайте сами, посетив спектакль!

Творческая команда

Режиссёр: Лариса Макарова

Художник: Алиса Караева

Хореограф: Елена Сухарева

Актёрский состав

Она — Елена Сексте, Он — Рустам Слащинин.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.