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Любовь. Чума. Верона
Киноафиша Любовь. Чума. Верона

Спектакль Любовь. Чума. Верона

Постановка
Буфф 18+
Возраст 18+

О спектакле

Ромео и Джульетта: Версия Григория Горина в театре Буфф


Спектакль - лауреат премии «Музыкальное сердце театра - 2023» в номинации «Лучший композитор»

Театр «Буфф» представляет мировой мюзикл «Любовь. Чума. Верона», созданный по пьесе Григория Горина и с музыкой Максима Дунаевского. Этот спектакль расскажет продолжение всемирно известной трагедии Ромео и Джульетты, но в неожиданном, трагифарсовом ключе.

Что произошло после гибели Ромео и Джульетты?

После смерти юных влюблённых герцог Вероны решает остановить многолетнюю вражду между семействами Монтекки и Капулетти. Его предложение — сыграть свадьбу, чтобы скрепить мир. Однако идея совместного брака вызывает у обеих семей сопротивление. И вот они начинают искать самых неподходящих кандидатов для этого союза.

Трагифарс по мотивам Григория Горина

Пьеса Григория Горина «Чума на оба ваши дома!» легла в основу мюзикла и предлагает зрителю поразмышлять о том, что могло произойти после трагедии. Новые герои — Антонио и Розалина — становятся центральными фигурами сюжета. По сути, они — новые Ромео и Джульетта, но повзрослевшие, мудрее и опытнее. Смогут ли они противостоять вражде и изменить печальный финал?

Актуальные мотивы

Когда идея мюзикла появилась в 2019 году, никто не мог предсказать пандемию, которая сделала сюжет ещё более актуальным. Некоторые реплики о карантине и масках в пьесе предсказали будущее, но драматурги ничего не изменяли — все эти моменты уже присутствовали в тексте.

Жанр и стиль

По жанру спектакль — трагикомедия, где трагическая часть завершится светом и надеждой, а комедийная будет наполнена весельем и иронией, как и подобает традициям театра «Буфф».

«Любовь. Чума. Верона» — это новый взгляд на классику и одновременно яркий, озорной спектакль, который заставит задуматься, улыбнуться и поверить в возможность второго шанса.

Режиссер
Вероника Козоровицкая
В ролях
Евгений Александров
Андрей Левин
Кирилл Шимолин
Мурад Султаниязов
Сергей Магиленич
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В других городах
Сентябрь
Октябрь
16 сентября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
29 сентября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона

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