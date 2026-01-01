Спектакль Любовь. Чума. Верона

Ромео и Джульетта: Версия Григория Горина в театре Буфф



Спектакль - лауреат премии «Музыкальное сердце театра - 2023» в номинации «Лучший композитор»

Театр «Буфф» представляет мировой мюзикл «Любовь. Чума. Верона», созданный по пьесе Григория Горина и с музыкой Максима Дунаевского. Этот спектакль расскажет продолжение всемирно известной трагедии Ромео и Джульетты, но в неожиданном, трагифарсовом ключе.

Что произошло после гибели Ромео и Джульетты?

После смерти юных влюблённых герцог Вероны решает остановить многолетнюю вражду между семействами Монтекки и Капулетти. Его предложение — сыграть свадьбу, чтобы скрепить мир. Однако идея совместного брака вызывает у обеих семей сопротивление. И вот они начинают искать самых неподходящих кандидатов для этого союза.

Трагифарс по мотивам Григория Горина

Пьеса Григория Горина «Чума на оба ваши дома!» легла в основу мюзикла и предлагает зрителю поразмышлять о том, что могло произойти после трагедии. Новые герои — Антонио и Розалина — становятся центральными фигурами сюжета. По сути, они — новые Ромео и Джульетта, но повзрослевшие, мудрее и опытнее. Смогут ли они противостоять вражде и изменить печальный финал?

Актуальные мотивы

Когда идея мюзикла появилась в 2019 году, никто не мог предсказать пандемию, которая сделала сюжет ещё более актуальным. Некоторые реплики о карантине и масках в пьесе предсказали будущее, но драматурги ничего не изменяли — все эти моменты уже присутствовали в тексте.

Жанр и стиль

По жанру спектакль — трагикомедия, где трагическая часть завершится светом и надеждой, а комедийная будет наполнена весельем и иронией, как и подобает традициям театра «Буфф».

«Любовь. Чума. Верона» — это новый взгляд на классику и одновременно яркий, озорной спектакль, который заставит задуматься, улыбнуться и поверить в возможность второго шанса.