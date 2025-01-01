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Любовь. Блок
Билеты от 3500₽
Киноафиша Любовь. Блок

Спектакль Любовь. Блок

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыкально-драматический спектакль о жизни Александра Блока

Это необычная постановка, где драматическое искусство переплетается с музыкой, документальными текстами и элементами театральной игры. Спектакль приглашает зрителей заглянуть в сложный мир отношений Александра Блока, его жены Любови Менделеевой и друга Андрея Белого, одновременно переживая атмосферу трагического начала XX века.

Сюжет

История рассказывает о треугольнике Блок – Менделеева – Белый, наполненном страстями, недомолвками, трагизмом и мистическим смыслом. Эти отношения превращаются в нечто большее, чем просто биографический рассказ — в миф, который мы пытаемся понять через театр.

Особенности постановки

  • Документальная основа: в спектакль включены реальные переписки, дневники и воспоминания героев.
  • Театральный аллюзии: сквозь призму вечных образов Арлекино, Пьеро и Коломбины, которые продолжают играть свои роли в постапокалиптическом мире.
  • Синтез жанров: музыка, слово, драматическое искусство и нотка безумия создают уникальную атмосферу.

Тема

Спектакль исследует, что значит любить в условиях вечного внутреннего конфликта. Его герои — не просто личности, а архетипы, через которые раскрывается эпоха.

Почему стоит посмотреть?

  • Это попытка заново осмыслить судьбу Блока через игру и театральную условность.
  • Постановка объединяет разные формы искусства, создавая целостное впечатление.
  • Спектакль вдохновляет зрителя задуматься над отношениями, временем и самим феноменом любви.

«Любовь.Блок» — это не просто спектакль, это путешествие в эпоху и одновременно диалог о вечных загадках человеческой души.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 3500 ₽ 20:00 от 3500 ₽

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