12 персонажей расскажут удивительную историю о любви, смысле жизни и поисках счастья. На сцене — любимые публикой артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. Зрителей ждут стихи и песни, великолепные костюмы и захватывающие световые эффекты.
В Петербурге состоится премьера музыкального спектакля по пьесе в стихах Лары Белл. Основная тема постановки — поиск ответа на вечный вопрос:
В чем смысл жизни? Вместе со зрителями будут обсуждаться серьезные вещи, но с легкой иронией, на языке поэзии и музыки.
Историю человека поведают ведущие артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга:
Также в спектакле участвуют артисты балета под управлением Марии Семушиной.
Спектакль рассчитан на широкий круг зрителей. Его цель — пробудить интерес к философским вопросам жизни и любви, при этом не забывая о важности искусства в нашем мире.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и задать себе главный вопрос —
В чем смысл жизни? — вместе с героями спектакля!