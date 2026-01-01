Музыкальный спектакль о любви, жизни и поисках счастья

12 персонажей расскажут удивительную историю о любви, смысле жизни и поисках счастья. На сцене — любимые публикой артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. Зрителей ждут стихи и песни, великолепные костюмы и захватывающие световые эффекты.

В Петербурге состоится премьера музыкального спектакля по пьесе в стихах Лары Белл. Основная тема постановки — поиск ответа на вечный вопрос: В чем смысл жизни? Вместе со зрителями будут обсуждаться серьезные вещи, но с легкой иронией, на языке поэзии и музыки.

Знакомьтесь с артистами

Историю человека поведают ведущие артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга:

Антон Авдеев

Александр Чернышев

Лина Нова

Евгений Кириченко

Валентин Князев

Ольга Васильева

Сергей Скоморохов

Мирослав Федючек

Также в спектакле участвуют артисты балета под управлением Марии Семушиной.

Для кого этот спектакль?

Спектакль рассчитан на широкий круг зрителей. Его цель — пробудить интерес к философским вопросам жизни и любви, при этом не забывая о важности искусства в нашем мире.