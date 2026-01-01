Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь, безумие, страсть, болезнь
Киноафиша Любовь, безумие, страсть, болезнь

Спектакль Любовь, безумие, страсть, болезнь

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль о любви, жизни и поисках счастья

12 персонажей расскажут удивительную историю о любви, смысле жизни и поисках счастья. На сцене — любимые публикой артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. Зрителей ждут стихи и песни, великолепные костюмы и захватывающие световые эффекты.

В Петербурге состоится премьера музыкального спектакля по пьесе в стихах Лары Белл. Основная тема постановки — поиск ответа на вечный вопрос: В чем смысл жизни? Вместе со зрителями будут обсуждаться серьезные вещи, но с легкой иронией, на языке поэзии и музыки.

Знакомьтесь с артистами

Историю человека поведают ведущие артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга:

  • Антон Авдеев
  • Александр Чернышев
  • Лина Нова
  • Евгений Кириченко
  • Валентин Князев
  • Ольга Васильева
  • Сергей Скоморохов
  • Мирослав Федючек

Также в спектакле участвуют артисты балета под управлением Марии Семушиной.

Для кого этот спектакль?

Спектакль рассчитан на широкий круг зрителей. Его цель — пробудить интерес к философским вопросам жизни и любви, при этом не забывая о важности искусства в нашем мире.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и задать себе главный вопрос — В чем смысл жизни? — вместе с героями спектакля!

Режиссер
Сергей Коровин
В ролях
Антон Авдеев
Александр Чернышев
Лина Нова
Валентин Князев
Ольга Васильева
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше