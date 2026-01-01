Мюзикл Алексея Франдетти «Любовь без памяти»

Мюзикл «Любовь без памяти» – это история о любви и вере в мечту, несмотря на все преграды. Сюжет мюзикла вдохновлен творческим путем популярного исполнителя Басты.

В центре сюжета – молодой талантливый музыкант Саша, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в поисках своего места в музыкальной индустрии. Его встреча с Катеей, студенткой, собирающейся через месяц уехать учиться в Париж, становится неожиданным поворотом в жизни героя. Между ними вспыхивает глубокое чувство, но сможет ли оно выдержать испытания интригами и ревностью недоброжелателей, недоверием родственников и трудным путем к славе?

Музыкальное сопровождение

В мюзикле прозвучат как новые, так и переработанные хиты Басты и Ноггано, которые завоевали популярность и высокие позиции в музыкальных чартах. Среди них «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Жульбаны», «Медлячок», «Russian Paradise», «На заре», «Моя игра» и многие другие.

Создатели спектакля

Генеральный продюсер: ООО «АРТ ГАЗ»

ООО «АРТ ГАЗ» Продюсеры: Надежда Соловьева, Евгений Финкельштейн, Николай Дуксин

Надежда Соловьева, Евгений Финкельштейн, Николай Дуксин Музыкальный продюсер: БАСТА

БАСТА Режиссер: Алексей Франдетти

Алексей Франдетти Автор пьесы: Антон Аносов

Антон Аносов Художник-постановщик: Анастасия Пугашкина

Анастасия Пугашкина Художник по свету: Иван Виноградов

Иван Виноградов Хореограф: Ирина Кашуба

Продолжительность

Спектакль длится 2 часа 30 минут с одним антрактом.