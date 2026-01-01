Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина приглашает на уникальную авторскую экскурсию, которую проведет главный художник театра и заслуженный работник культуры России Татьяна Юрьевна Акулова. За 40 лет своей работы она приобрела широкий опыт в различных театральных профессиях и внесла свой вклад в создание более 250 спектаклей.
Во время экскурсии участники смогут заглянуть в производственные цеха театра: столярный, декорационный, бутафорский и пошивочный. Посетители оценят удобство склада декораций и смогут услышать увлекательные истории о том, как мечты о современных мастерских стали реальностью.
В ходе экскурсии вы узнаете, почему так важно в детстве собирать конструктор, что такое «вечные» пирожки и как «выращивают» неувядающие цветы. Также Татьяна Юрьевна расскажет, как артисты могут изменить свой вес на сцене за считанные минуты.
Экскурсия станет отличной возможностью для тех, кто интересуется процессом создания спектаклей и хочет больше узнать о театральной индустрии. Цель мероприятия – показать театр как сложное и интересное «промышленное предприятие» и выразить любовь к этому уникальному искусству.
Сбор группы состоится в фойе нового пространства «Пушка+».