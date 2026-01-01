Наш театр: за кулисами с Татьяной Акуловой

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина приглашает на уникальную авторскую экскурсию, которую проведет главный художник театра и заслуженный работник культуры России Татьяна Юрьевна Акулова. За 40 лет своей работы она приобрела широкий опыт в различных театральных профессиях и внесла свой вклад в создание более 250 спектаклей.

За кулисами театра

Во время экскурсии участники смогут заглянуть в производственные цеха театра: столярный, декорационный, бутафорский и пошивочный. Посетители оценят удобство склада декораций и смогут услышать увлекательные истории о том, как мечты о современных мастерских стали реальностью.

Вопросы, на которые важно найти ответы

В ходе экскурсии вы узнаете, почему так важно в детстве собирать конструктор, что такое «вечные» пирожки и как «выращивают» неувядающие цветы. Также Татьяна Юрьевна расскажет, как артисты могут изменить свой вес на сцене за считанные минуты.

Зачем приходить?

Экскурсия станет отличной возможностью для тех, кто интересуется процессом создания спектаклей и хочет больше узнать о театральной индустрии. Цель мероприятия – показать театр как сложное и интересное «промышленное предприятие» и выразить любовь к этому уникальному искусству.

Сбор группы состоится в фойе нового пространства «Пушка+».