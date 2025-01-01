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Любопытный слоненок
Билеты от 800₽
Киноафиша Любопытный слоненок

Спектакль Любопытный слоненок

Постановка
Детский театр «А-Я» 0+
Режиссер Александр Бордуков
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

По мотивам знаменитой фольклорной сказки английского писателя Редьярда Киплинга

Сказка рассказывает о любопытных детях и очень серьезных взрослых, которым лень отвечать на бесконечные вопросы. Чтобы узнать, что же на обед ест крокодил, маленький слоненок решает отправиться в опасное путешествие через горы, болота и джунгли.

Кто поможет слоненку?

На пути ему встречаются неожиданные помощники: беззаботная птичка Колоколо, спортсмен Павиан, гламурная Страусиха, интеллектуал Жираф и неторопливый Питон. Каждый из них поможет слоненку в его поисках, но как же сложно взрослеть!

Посвящение дочери

«Любопытный слоненок» — это спектакль по мотивам знаменитой фольклорной сказки английского писателя Р. Киплинга «Слоненок». История о том, почему у слона длинный хобот, оказывается забавной и поучительной. Киплинг писал свои сказки с любовью для своих детей, а прототипом слоненка была его любопытная дочка Элси.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Любопытный слоненок Любопытный слоненок Любопытный слоненок Любопытный слоненок

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