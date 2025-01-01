Спектакль Любопытный слоненок

По мотивам знаменитой фольклорной сказки английского писателя Редьярда Киплинга

Сказка рассказывает о любопытных детях и очень серьезных взрослых, которым лень отвечать на бесконечные вопросы. Чтобы узнать, что же на обед ест крокодил, маленький слоненок решает отправиться в опасное путешествие через горы, болота и джунгли.

Кто поможет слоненку?

На пути ему встречаются неожиданные помощники: беззаботная птичка Колоколо, спортсмен Павиан, гламурная Страусиха, интеллектуал Жираф и неторопливый Питон. Каждый из них поможет слоненку в его поисках, но как же сложно взрослеть!

Посвящение дочери

«Любопытный слоненок» — это спектакль по мотивам знаменитой фольклорной сказки английского писателя Р. Киплинга «Слоненок». История о том, почему у слона длинный хобот, оказывается забавной и поучительной. Киплинг писал свои сказки с любовью для своих детей, а прототипом слоненка была его любопытная дочка Элси.