Любопытный слоненок
Киноафиша Любопытный слоненок

Спектакль Любопытный слоненок

0+
Режиссер Андрей Табуев
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Слоненка: спектакль по мотивам Киплинга

Приглашаем зрителей в увлекательное путешествие по сказкам Редъярда Киплинга! Наш спектакль расскажет историю о маленьком любопытном Слоненке, который стремится узнать больше об окружающем мире. В его задаваемых взрослых вопросы заключены как искренность, так и наивность, что иногда приводит к неожиданным последствиям.

Искусство задавать вопросы

Слоненок — это не просто герой, а истинный исследователь. Его бесконечное любопытство заставляет его задавать вопросы, на которые он получает самые различные ответы. Однако в его мире вопросы могут оборачиваться не только знаниями, но и неожиданными трудностями. Пускай это будет не всегда просто, но для Слоненка не существует преград на пути к познанию!

Путешествие на берег Лимпоппо

Сюжет закручивается вокруг захватывающего путешествия Слоненка на берег мутно-зеленой реки Лимпоппо. Здесь его ждут не только открытия, но и встречи с загадочными обитателями реки, включая Крокодила. Интригующее любопытство ведет его к тому, что он узнает, чем же на самом деле питается этот коварный зверь.

Необычный подарок

На протяжении своего приключения Слоненок не только открывает для себя секреты природы, но и обретает нечто большее — необычный подарок, который станет важной частью его взросления и познания жизни.

Этот спектакль — отличный способ ненавязчиво донести до детей ценность вопросов и открытий. А также о том, что каждое приключение может подарить нечто неожиданное и ценное. Не упустите шанс увидеть эту волшебную историю на сцене!

В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
11:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 500 ₽

