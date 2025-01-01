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Любопытный ежик
Киноафиша Любопытный ежик

Спектакль Любопытный ежик

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О концерте/спектакле

Концерт для самых маленьких в Свердловской филармонии

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное приключение в осеннем лесу! На концерте «Любопытный Ежик» вас ждут незабываемые встречи с милыми лесными обитателями.

Что вас ждет?

Любопытный Ежик познакомит вас с новыми друзьями. Вместе с ним вы:

  • поможете Еноту сделать запасы на зиму;
  • построите домик для Дятла;
  • поиграете на барабанах с Зайчиком;
  • устроите настоящий оркестр с Белочкой, используя тарелочки, шумовые инструменты, барабаны и даже ксилофон.

Каждому найдется интересное дело!

Исполнители

В этом музыкальном приключении вас порадуют:

  • Татьяна Адриковская (фортепиано);
  • Александра Цацашвилли (скрипка).

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 45 минут. Обратите внимание, что билет необходимо приобрести на каждого входящего.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства вместе с «Любопытным Ежиком»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 5 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 26 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 9 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽

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