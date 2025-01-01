Спектакль Любопытный ежик

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное приключение в осеннем лесу! На концерте «Любопытный Ежик» вас ждут незабываемые встречи с милыми лесными обитателями.
Любопытный Ежик познакомит вас с новыми друзьями. Вместе с ним вы:
Каждому найдется интересное дело!
В этом музыкальном приключении вас порадуют:
Продолжительность концерта составляет 45 минут. Обратите внимание, что билет необходимо приобрести на каждого входящего.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства вместе с «Любопытным Ежиком»!