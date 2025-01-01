Спектакль Любопытный ежик

Концерт для самых маленьких в Свердловской филармонии

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное приключение в осеннем лесу! На концерте «Любопытный Ежик» вас ждут незабываемые встречи с милыми лесными обитателями.

Что вас ждет?

Любопытный Ежик познакомит вас с новыми друзьями. Вместе с ним вы:

поможете Еноту сделать запасы на зиму;

построите домик для Дятла;

поиграете на барабанах с Зайчиком;

устроите настоящий оркестр с Белочкой, используя тарелочки, шумовые инструменты, барабаны и даже ксилофон.

Каждому найдется интересное дело!

Исполнители

В этом музыкальном приключении вас порадуют:

Татьяна Адриковская (фортепиано);

Александра Цацашвилли (скрипка).

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 45 минут. Обратите внимание, что билет необходимо приобрести на каждого входящего.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства вместе с «Любопытным Ежиком»!