Борьба и слияние противоположностей

Спектакль под названием «ЛюБоль» был создан народным артистом России Андреем Соколовым, который не только исполнил одну из главных ролей, но и стал режиссером постановки. Эта пьеса Андрея Яхонтова долго не оставляла покоя и режиссеру, и артисту.

Сложносочинённое название спектакля

Название спектакля «ЛюБоль» символизирует сочетание двух неотделимых чувств — любви и боли. Эти два понятия становятся основой основного конфликта и сюжетной линии пьесы, создавая напряженную атмосферу.

Конфликт и сюжет

Спектакль сочетает в себе отчаянную фантазию и пронзительную правду. На сцене переплетаются эмоциональные переживания героев, создавая динамичную и захватывающую картину. В спектакле присутствуют музыкальные вставки, неожиданные трюки и яркие эффекты, усиливающие впечатление от происходящего.

Главная роль Екатерины Гусевой

Главную женскую роль исполнила актриса театра Моссовета, заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Она была приглашена специально для данной постановки «Ленкомом Марка Захарова», чтобы добавить особую яркость и глубину пьесе.