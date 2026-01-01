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Любо, братцы!
Киноафиша Любо, братцы!

Любо, братцы!

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Возраст 6+

О концерте

Концерт ансамбля "Криница" - торжество народного искусства

Концерт ансамбля "Криница", который станет настоящим праздником для любителей народного искусства. Этот уникальный проект, созданный запоминающимся ансамблем, обещает подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые моменты.

О ансамбле

Ансамбль "Криница" был основан в 1994 году под руководством Заслуженного деятеля искусств России Владимира Капаева, выпускника ГМПИ им. Гнесиных. Коллектив завоевал популярность благодаря успешным выступлениям и был награжден званием лауреата на Втором всероссийском гостелерадиоконкурсе "Голоса России".

С тех пор "Криница" активно развивает народную культуру и представляет Кубань на различных конкурсах и фестивалях. Ансамбль ведет профессиональную деятельность в Центре народной культуры Кубани при поддержке Департамента культуры Краснодарского края.

Зрители смогут насладиться не только красивыми музыкальными номерами, но и захватывающими танцевальными постановками. Этот концерт - гармония традиций и современности, где каждая деталь выполнена с любовью и уважением к культуре.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и ощутить всю прелесть народного творчества. 

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44

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