Любо, братцы!

Концерт ансамбля "Криница" - торжество народного искусства

Концерт ансамбля "Криница", который станет настоящим праздником для любителей народного искусства. Этот уникальный проект, созданный запоминающимся ансамблем, обещает подарить зрителям яркие эмоции и незабываемые моменты.

О ансамбле

Ансамбль "Криница" был основан в 1994 году под руководством Заслуженного деятеля искусств России Владимира Капаева, выпускника ГМПИ им. Гнесиных. Коллектив завоевал популярность благодаря успешным выступлениям и был награжден званием лауреата на Втором всероссийском гостелерадиоконкурсе "Голоса России".

С тех пор "Криница" активно развивает народную культуру и представляет Кубань на различных конкурсах и фестивалях. Ансамбль ведет профессиональную деятельность в Центре народной культуры Кубани при поддержке Департамента культуры Краснодарского края.

Зрители смогут насладиться не только красивыми музыкальными номерами, но и захватывающими танцевальными постановками. Этот концерт - гармония традиций и современности, где каждая деталь выполнена с любовью и уважением к культуре.

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и ощутить всю прелесть народного творчества.