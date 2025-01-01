Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
#Люблюнемогу
Киноафиша #Люблюнемогу

Спектакль #Люблюнемогу

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Романтика вне времени. История любви на сцене Русского драмтеатра

«Люблю? Люблю! Почему тогда не могу? Могу!.. Люблю сильно! Вот просто – люблюнемогу!» – так начинается мелодрама в двух действиях, в которой каждая история раскрывает тонкие грани любви.

О спектакле

Спектакль «Люблюнемогу» предлагает зрителям уникальный и трогательный взгляд на любовь, страсть и несовершенства, которые присущи каждому из нас. Герои сталкиваются с противоречиями своих эмоций, ищут смысл в собственных поступках и порой оказываются на грани отчаяния.

Темы и настроения

Каждая сюжетная линия в спектакле – это отражение простых истин нашей жизни: от встречи до расставания. Истории, которые представляются на сцене, не оставят равнодушными зрителей, заставляя их задуматься о своих собственных переживаниях и чувствах.

Приходите на «Люблюнемогу» и насладитесь мелодией сердечных историй, которые согреют душу и заставят задуматься о самом важном – о нашей способности любить и понимать друг друга.

Купить билет на спектакль #Люблюнемогу

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽
26 января понедельник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽
26 февраля четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽

В ближайшие дни

Новогодние приключения Длинноуха
0+
Детские елки Детский
Новогодние приключения Длинноуха
10 января в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Золушка
0+
Детский
Золушка
5 января в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Все могло бы быть иначе
12+
Комедия Творческий вечер
Все могло бы быть иначе
5 февраля в 19:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше