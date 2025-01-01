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Люблю!?... Две Надежды
Киноафиша Люблю!?... Две Надежды

Спектакль Люблю!?... Две Надежды

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Продолжительность 55 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Надежда Попова и Надежда Якимова читают стихи Вероники Тушновой и Риммы Казаковой

Актрисы Самарского драматического театра, Надежда Попова и Надежда Якимова, приглашают зрителей в мир чувств и эмоций. В своем новом спектакле они будут интерпретировать стихи двух выдающихся поэтесс — Вероники Тушновой и Риммы Казаковой. Этот проект обещает стать настоящим откровением!

Тема верности и предательства

На сцене актрисы исследуют сложные вопросы: что такое верность? Как распознать предательство? Стоит ли расходовать душевное спокойствие ради любви? Эти философские размышления будут подкреплены яркими образами и глубокими эмоциями, которые обязательно тронут зрителей.

Надежда и красота

Спектакль не только погружает в размышления о сложных аспектах человеческих отношений, но и несет свет надежды. Зрители смогут насладиться не только поэзией, но и мастерством исполнения актрис, которые подарят незабываемые впечатления.

Неожиданности на каждом шагу

Это будет спектакль, полный неожиданных поворотов и ярких моментов. Актрисы создадут атмосферу, где откровенность и красота будут сочетаться в каждом слове и жесте. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального представления, которое оставит след в вашем сердце!

Приходите на спектакль и позвольте себе быть тронутыми искусством!

Режиссер
Алла Коровкина
В ролях
Надежда Попова
Надежда Якимова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды Люблю!?... Две Надежды

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