Спектакль к 100-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского

Спектакль «Люблю. Целую. Кеша» рассказывает о любви и её различных проявлениях. В центре сюжета — отношения двух людей, которые пытаются понять, что такое настоящая любовь. Это интимное свидание с чувствами и эмоциями, наполненное глубокими размышлениями о человеческих взаимоотношениях.

Режиссёр и концепция

Режиссёр спектакля — Ольга Субботина, известная по работам «В ожидании варваров» и «Калигула» в Московском художественном театре имени А.П. Чехова. «Люблю. Целую. Кеша» отличается своей эмоциональной глубиной и нестандартным подходом к теме любви, что делает его привлекательным для зрителей.

Уникальная основа

Спектакль посвящён 100-летию со дня рождения великого русского артиста Иннокентия Смоктуновского. В его основе лежит переписка 30-летнего Смоктуновского и его жены Суламифи. Эти письма отражают начало их отношений и семейной жизни, когда Иннокентий только начинал свой путь к успеху, а Суламифь верила в него больше, чем он сам.

"Ты для меня – надежда на будущее. Ты для меня – находка, желанная и дорогая, при которой я не утрачу собственного "я", — эти строки пронизывают всю переписку и становятся ключом к пониманию их чувств.

Документальная основа

Письма, хранящиеся в фондах Театрального музея имени А. А. Бахрушина, ранее не публиковались и впервые прозвучали на сцене Московского Художественного театра. Театровед Александра Машукова адаптировала их для создания документальной пьесы «Дорогая моя находка», которая стала основой для новой постановки.

Кому будет интересно

Этот спектакль привлечёт поклонников драматического искусства и всех, кто интересуется психологическими аспектами человеческих отношений. Не упустите возможность насладиться уникальной историей, основанной на реальных событиях, и прикоснуться к жизни великого артиста через призму его личных писем.