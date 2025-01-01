Меню
Люблинский штукарь
Спектакль Люблинский штукарь

Спектакль Люблинский штукарь

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль в Конно-драматическом театре «Велесо»

В центре повествования — жизненный путь оступившегося гениального иллюзиониста Якова-штукаря. Яков — выдающийся дрессировщик лошадей и фокусник-циркач, которому подвластны чудеса конной дрессуры. Лошади — единственные существа, которым главный герой доверяет свой внутренний мир.

Живой ум штукаря ставит под сомнение вечные религиозные истины и ценности. Пройдя на собственном опыте путь от любимого всеми артиста, искушенного грехами воровства и убийства, до мудреца-праведника, Яков словно искупает своими страданиями грехи и слабости любимых им людей. Он оказывается одарен истинной верой и духовным прозрением.

Тематика и философия

Укорененное в еврейском мире, творчество Исаака Зингера затрагивает универсальные темы и ставит вопросы о природе Бога и человека. Эти вопросы волновали человечество в прошлом и будут волновать его до тех пор, пока оно существует.

Послание спектакля

Спектакль призывает зрителей задуматься о жизни как о пути к Богу. Как бы ни была извилиста и полна соблазнов эта дорога, обрести Бога в сердце никогда не поздно.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
17:00 от 1650 ₽

