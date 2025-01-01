Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любите ли вы театр?
Киноафиша Любите ли вы театр?

Спектакль Любите ли вы театр?

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театр Чехова: Жизнь и Судьба

Что такое театр: игра, работа, вид искусства, обман или способ жизни? Этот вопрос волнует многих, и вместе с героями Антона Чехова мы размышляем о том, как театр влияет на жизнь и судьбу влюблённых в него людей. Вдохновляясь словами великого критика Виссариона Белинского, мы задаёмся вопросом: «Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением?»

Постановка, которая вдохновляет

Руководитель театра Фёдор Баличев отмечает важность творчества Чехова для любого театра. Он говорит: «Чехов – это событие в жизни любого театра. Он – высота русской драматургии. Пьесы Чехова написаны для такого театра, как наш – не режиссерского». Эти слова подчеркивают, что произведения Чехова требуют от актеров глубины и искренности, что делает каждую постановку уникальной и запоминающейся.

Интересные факты о Чехове

  • Антон Чехов — не только драматург, но и врач. Его медицинское образование отразилось в точности и глубине характеров персонажей.
  • Чехов написал более 400 рассказов и несколько пьес, которые до сих пор остаются актуальными и вызывают резонирование у зрителей.
  • Его творчество оказало значительное влияние на развитие театра XX века и вдохновило многих режиссеров и актеров.

Приглашаем вас стать частью этого театрального события. Откройте для себя мир Чехова и позвольте его произведениям изменить ваше восприятие театра и жизни.

Режиссер
Лариса Мосина
В ролях
Наталья Исайкина
Михаил Котик
Анна Паринова
Алексей Попенков
Александр Сорвин

Купить билет на спектакль Любите ли вы театр?

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

Фотографии

Любите ли вы театр? Любите ли вы театр?

В ближайшие дни

Квест «Битва роботов»
6+
Иммерсивный
Квест «Битва роботов»
18 ноября в 19:20 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 6800 ₽
Квест «Битва роботов»
6+
Иммерсивный
Квест «Битва роботов»
26 ноября в 22:00 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 6800 ₽
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
26 октября в 16:40 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 8700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше