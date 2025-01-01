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Любит наш народ...: Рви меха-оркестр!
Киноафиша Любит наш народ...: Рви меха-оркестр!

Любит наш народ...: Рви меха-оркестр!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка и эмоции: «Рви Меха» в Бродячей собаке

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Специальная программа с хитами, которые полюбились зрителям, будет представлена авторским оркестром «Рви Меха». Это будет не просто концерт, а настоящая театрализованная постановка, где музыка и эмоции сольются в единое целое.

«Рви Меха» — это оркестр, который славится своими оригинальными аранжировками популярных мелодий. Зрителей ждут как известные хиты, так и песни, которые стали настоящими классиками. Каждый номер наполнен динамикой и энергией, что делает выступление незабываемым.

Почему стоит посетить?

  • Уникальные аранжировки ваших любимых хитов.
  • Живое исполнение от талантливых музыкантов.
  • Атмосфера театра, которая добавляет особый шарм.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 26 сентября
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