Спектакль «Любимый Щелкунчик»

В эти новогодние дни легендарный Колонный зал Дома Союзов превратится в сказочное королевство, где оживает одна из самых любимых Рождественских историй. Магия Нового года, чудеса и великая музыка Чайковского ждут вас в спектакле «Любимый Щелкунчик».
«Любимый Щелкунчик» — это масштабное иммерсивное шоу, которое объединяет музыку, драматическое искусство, балет, оперу и современные сценические технологии. В окружении 1000 мерцающих свечей зрители станут участниками настоящей новогодней сказки. Артисты, оркестр и балет будут находиться на расстоянии вытянутой руки, стирая границу между сценой и залом.
В программе спектакля прозвучат самые известные номера из балета Чайковского: «Танец снежинок», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» и знаменитый дивертисмент — испанский «Шоколад», арабский «Кофе» и китайский «Чай» в исполнении солистов Русского балета.
В «Любимом Щелкунчике» принимают участие:
Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный Кремлёвский духовой оркестр под управлением Игоря Шевернёва — одного из лучших духовых коллективов мира.
В основе спектакля — бессмертная история Эрнста Теодора Амадея Гофмана и классическая традиция русского театра, переосмысленная современным сценическим искусством. «Любимый Щелкунчик» — это праздник для всей семьи, где оживает магия Нового года, рождаются чудеса и создаются воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы.