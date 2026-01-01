Спектакль «Любимый Щелкунчик»

Новогодний спектакль в Колонном зале Дома союзов

В эти новогодние дни легендарный Колонный зал Дома Союзов превратится в сказочное королевство, где оживает одна из самых любимых Рождественских историй. Магия Нового года, чудеса и великая музыка Чайковского ждут вас в спектакле «Любимый Щелкунчик».

Новый взгляд на классический шедевр

«Любимый Щелкунчик» — это масштабное иммерсивное шоу, которое объединяет музыку, драматическое искусство, балет, оперу и современные сценические технологии. В окружении 1000 мерцающих свечей зрители станут участниками настоящей новогодней сказки. Артисты, оркестр и балет будут находиться на расстоянии вытянутой руки, стирая границу между сценой и залом.

Музыка, погружающая в мир фантазии

В программе спектакля прозвучат самые известные номера из балета Чайковского: «Танец снежинок», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» и знаменитый дивертисмент — испанский «Шоколад», арабский «Кофе» и китайский «Чай» в исполнении солистов Русского балета.

Выдающиеся артисты и оркестр

В «Любимом Щелкунчике» принимают участие:

народный артист России Вадим Заплечный,

солист театра «Геликон-опера» Давид Посулихин,

автор проекта, лирико-драматическое сопрано Вера Кононова.

Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный Кремлёвский духовой оркестр под управлением Игоря Шевернёва — одного из лучших духовых коллективов мира.

Сказка для всей семьи

В основе спектакля — бессмертная история Эрнста Теодора Амадея Гофмана и классическая традиция русского театра, переосмысленная современным сценическим искусством. «Любимый Щелкунчик» — это праздник для всей семьи, где оживает магия Нового года, рождаются чудеса и создаются воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы.

Сладкий подарок и подготовка к спектаклю