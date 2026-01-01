Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову
Киноафиша Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову

Спектакль Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову

Постановка
Пермский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О спектакле

Концерт-посвящение Андрею Миронову в Пермском ТЮЗе

Концерт «Любимый артист» посвящен жизни и творчеству народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Организатором мероприятия является Александр Смирнов, который исполнит песни из фильмов и спектаклей с участием этого великого актера. Концерт предлагает уникальную возможность вспомнить творчество Андрея Миронова, ставшего кумиром нескольких поколений.

На сцене Александр Смирнов расскажет о любимом артисте и поет его песни, создавая атмосферу ностальгии и тепла.

Концерт будет интересен как поклонникам Андрея Миронова, так и тем, кто только начинает знакомство с классикой советского кино и актерской песни. Здесь можно будет насладиться не только музыкой, но и увлекательными рассказами о судьбе артиста.

Музыкальное сопровождение

  • Марк Либерзон – аранжировки, клавишные
  • Егорий Савостин – бас-гитара, скрипка
  • Михаил Бояршинов – ударные

Событие создано при поддержке Министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

Купить билет на спектакль Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
17:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽

В ближайшие дни

Капризка
6+
Музыка Детский
Капризка
14 марта в 16:00 Пермский ТЮЗ
от 700 ₽
Игрок
16+
Драма
Игрок
28 марта в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Гроза
12+
Драма
Гроза
18 апреля в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше