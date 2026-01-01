Спектакль Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову

Концерт-посвящение Андрею Миронову в Пермском ТЮЗе

Концерт «Любимый артист» посвящен жизни и творчеству народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Организатором мероприятия является Александр Смирнов, который исполнит песни из фильмов и спектаклей с участием этого великого актера. Концерт предлагает уникальную возможность вспомнить творчество Андрея Миронова, ставшего кумиром нескольких поколений.

На сцене Александр Смирнов расскажет о любимом артисте и поет его песни, создавая атмосферу ностальгии и тепла.

Концерт будет интересен как поклонникам Андрея Миронова, так и тем, кто только начинает знакомство с классикой советского кино и актерской песни. Здесь можно будет насладиться не только музыкой, но и увлекательными рассказами о судьбе артиста.

Музыкальное сопровождение

Марк Либерзон – аранжировки, клавишные

– аранжировки, клавишные Егорий Савостин – бас-гитара, скрипка

– бас-гитара, скрипка Михаил Бояршинов – ударные

Событие создано при поддержке Министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».