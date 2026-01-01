Любимым женщинам. Праздничный концерт к Международному женскому дню

Концерт «Любимым женщинам» к Международному женскому дню в Башкирском театре оперы и балета

Башкирский государственный академический театр оперы и балета приглашает на праздничный концерт «Любимым женщинам», посвящённый Международному женскому дню 8 марта. Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.

В этот вечер артисты театра подарят присутствующим незабываемые музыкальные моменты, посвящённые прекрасной половине человечества. У зрителей будет возможность насладиться известными арииями, фрагментами популярных опер и оперетт, а также композициями русских, зарубежных и советских композиторов.

Исполнители и программа

Концерт обещает быть насыщенным, в нём примут участие ведущие солисты оперной труппы: Геннадий Родионов, Раиль Кучуков, Ямиль Абдульманов, Эльвира Фатыхова, Владимир Копытов и многие другие. Также на сцене выступят артисты балета, включая Сергея Бикбулатова, Лилию Зайнигабдинову и Софью Саитову, а музыкальное сопровождение обеспечит хор театра.

Дирижёром выступит Марат Ахмет-Зарипов, а идею концерта разработал Аскар Абдразаков. Режиссёром мероприятия является Лариса Ахметова.

Этот концерт станет прекрасным подарком для всех женщин и возможностью отметить их заслуги и красоту в мир музыки и искусства.