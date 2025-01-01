Меню
Любимые стихи о любви
Киноафиша Любимые стихи о любви

Любимые стихи о любви

12+
Возраст 12+
О концерте

Премьера музыкально-поэтического вечера о любви от театра «Академия слова»

Театр «Академия слова» готовит незабываемую премьеру — уникальный музыкально-поэтический вечер, посвященный самому волшебному чувству — любви. Под руководством режиссера Сергея Михайловского зрители смогут погрузиться в атмосферу глубоких чувств и размышлений о любви в её разных проявлениях.

Творчество и эмоции

«Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверно, я так думаю, наижальче всего будет расстаться с любовью…» — так выразил свои мысли о любви Михаил Зощенко. Вечер станет своеобразным путешествием через самые яркие и тонкие чувства, отражающие отношение человека к любви к родителям, детям, друзьям и Родине. Однако именно любовь к женщине занимала особое место в культуре и литературе.

Поэзия и музыка

В ходе вечера зрители услышат произведения величайших русских поэтов. В репертуаре: стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Бориса Рыжего и, конечно, Александра Блока. Особое внимание будет уделено музыкальной составляющей: исполнятся романсы и песни на музыку известных композиторов, таких как Михаил Глинка, Евгений Ширяев и Леонид Малашкин.

Исполнители

Ведущий актёр театра Иван Щеглов исполнит как стихи, так и песни, добавляя сценическому мероприятию особое обаяние. На фортепиано приглашенный пианист и композитор, лауреат международного конкурса, Александр Блок. Вместе они создадут неповторимую атмосферу вечера, способную тронуть сердца зрителей.

14 декабря воскресенье
17:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 600 ₽
22 февраля воскресенье
17:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 600 ₽

