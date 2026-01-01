Любимые сказки Редьярда Киплинга. Концерт ГЭСО для детей

Семейный концерт «Любимые сказки Редьярда Киплинга» в Краснодаре

Концерт «Любимые сказки Редьярда Киплинга» представляет собой изысканное соединение драматического слова и академической симфонической музыки. Государственный симфонический оркестр под руководством дирижера Вадима Кузьминского вместе с актером Родион Каськовым оживляют две знаменитые истории Киплинга: «Рикки-Тикки-Тави» и «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Музыкальное сопровождение

В оркестровую программу вошли произведения таких композиторов, как Морис Равель, Клод Дебюсси, Альберто Хинастера, Карлос Гардель и Александр Чайковский. Эта россыпь стилей — от французского импрессионизма до страстного танго и современной классики — создает насыщенное звуковое полотно, где каждая пьеса становится иллюстрацией к тексту.

Сюжетные линии

«Рикки-Тикки-Тави» рассказывает о храбром мангусте, который защищает людей от кобр Нага и Нагайны. В то время как «Кошка, которая гуляла сама по себе» — мудрая притча о приручении диких зверей и независимом нраве Кошки. Выразительное чтение Родиона Каськова в сочетании с мощной энергией симфонического оркестра под руководством Вадима Кузьминского делают этот концерт увлекательным для зрителей всех возрастов.