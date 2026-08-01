Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

Органный вечер при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный вечер, посвященный классическим произведениям в органном звучании. Формат «органный вечер при свечах» создает камерную атмосферу и акцентирует внимание на живом звучании органа в величественном пространстве собора.

Этот концерт будет интересен не только любителям академической музыки, но и тем, кто ценит живое исполнение. В программе вы услышите самые популярные страницы классического репертуара, проверенного временем и любовью слушателей. Зрители смогут насладиться шедеврами таких композиторов, как Гендель, Bach, Вивальди, Григ, Чайковский и Бизе.

Программа вечера

И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Г. Ф. Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

И. С. Бах — Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты № 2

А. Вивальди — Концерт «Лето» из цикла «Времена года»

И. С. Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3

И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ», BWV 639

А. Вивальди — Концерт для флейты «Ночь»

Ш.-М. Видор — Токката из Симфонии № 5

Э. Григ — «Утро»

Э. Григ — «В пещере горного короля»

Ж. Бизе — Фантазия на темы из оперы «Кармен»

П. И. Чайковский — Адажио из балета «Щелкунчик»

В программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!