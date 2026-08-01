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Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах
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Киноафиша Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Органный вечер при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный вечер, посвященный классическим произведениям в органном звучании. Формат «органный вечер при свечах» создает камерную атмосферу и акцентирует внимание на живом звучании органа в величественном пространстве собора.

Этот концерт будет интересен не только любителям академической музыки, но и тем, кто ценит живое исполнение. В программе вы услышите самые популярные страницы классического репертуара, проверенного временем и любовью слушателей. Зрители смогут насладиться шедеврами таких композиторов, как Гендель, Bach, Вивальди, Григ, Чайковский и Бизе.

Программа вечера

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Г. Ф. Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • И. С. Бах — Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты № 2
  • А. Вивальди — Концерт «Лето» из цикла «Времена года»
  • И. С. Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ», BWV 639
  • А. Вивальди — Концерт для флейты «Ночь»
  • Ш.-М. Видор — Токката из Симфонии № 5
  • Э. Григ — «Утро»
  • Э. Григ — «В пещере горного короля»
  • Ж. Бизе — Фантазия на темы из оперы «Кармен»
  • П. И. Чайковский — Адажио из балета «Щелкунчик»

В программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
30 августа воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
13 сентября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

Фотографии

Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

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