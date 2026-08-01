Любимые шедевры классики. Органный вечер при свечах

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный вечер, посвященный классическим произведениям в органном звучании. Формат «органный вечер при свечах» создает камерную атмосферу и акцентирует внимание на живом звучании органа в величественном пространстве собора.
Этот концерт будет интересен не только любителям академической музыки, но и тем, кто ценит живое исполнение. В программе вы услышите самые популярные страницы классического репертуара, проверенного временем и любовью слушателей. Зрители смогут насладиться шедеврами таких композиторов, как Гендель, Bach, Вивальди, Григ, Чайковский и Бизе.
В программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!