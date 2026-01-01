Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах

Самые популярные страницы классического репертуара, проверенные временем и любовью слушателей, будут представлены в исполнении органа, флейты и скрипки. В этот вечер прозвучат произведения, которые все меломаны узнают с первых нот.
Зрители смогут насладиться шедеврами Генделя, Баха, Вивальди, Глюка, Чайковского и Бизе — композиторов, чьи произведения стали частью нашей культурной памяти. Эти классические композиции неподвластны смене мод и вкусов, и по-прежнему трогают сердца слушателей.
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Внимание!
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское».
Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.