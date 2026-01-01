Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах

Классическая музыка для настоящих меломанов в Коломенском

Самые популярные страницы классического репертуара, проверенные временем и любовью слушателей, будут представлены в исполнении органа, флейты и скрипки. В этот вечер прозвучат произведения, которые все меломаны узнают с первых нот.

Зрители смогут насладиться шедеврами Генделя, Баха, Вивальди, Глюка, Чайковского и Бизе — композиторов, чьи произведения стали частью нашей культурной памяти. Эти классические композиции неподвластны смене мод и вкусов, и по-прежнему трогают сердца слушателей.

В программе:

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия», HWV 56

(1685-1759) Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Токката и фуга ре минор, BWV 565 Ария ре мажор из Оркестровой сюиты № 3, BWV 1068 Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты № 2 си минор, BWV 1067

(1685-1750) Антонио Вивальди (1678-1741) Концерт «Весна» из цикла «Времена года», op. 8 № 1

(1678-1741) Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»

(1714-1787) Пётр Чайковский (1840-1893) Адажио из балета «Щелкунчик»

(1840-1893) Леон Боэльман (1862-1897) «Токката» из «Готической сюиты», op. 25

(1862-1897) Жорж Бизе (1838-1875) Фантазия на темы из оперы «Кармен»

(1838-1875)

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание!

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское».

Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.