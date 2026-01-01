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Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах

Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Классическая музыка для настоящих меломанов в Коломенском

Самые популярные страницы классического репертуара, проверенные временем и любовью слушателей, будут представлены в исполнении органа, флейты и скрипки. В этот вечер прозвучат произведения, которые все меломаны узнают с первых нот.

Зрители смогут насладиться шедеврами Генделя, Баха, Вивальди, Глюка, Чайковского и Бизе — композиторов, чьи произведения стали частью нашей культурной памяти. Эти классические композиции неподвластны смене мод и вкусов, и по-прежнему трогают сердца слушателей.

В программе:

  • Георг Фридрих Гендель (1685-1759)
    • Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия», HWV 56
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
    • Токката и фуга ре минор, BWV 565
    • Ария ре мажор из Оркестровой сюиты № 3, BWV 1068
    • Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты № 2 си минор, BWV 1067
  • Антонио Вивальди (1678-1741)
    • Концерт «Весна» из цикла «Времена года», op. 8 № 1
  • Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787)
    • «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»
  • Пётр Чайковский (1840-1893)
    • Адажио из балета «Щелкунчик»
  • Леон Боэльман (1862-1897)
    • «Токката» из «Готической сюиты», op. 25
  • Жорж Бизе (1838-1875)
    • Фантазия на темы из оперы «Кармен»

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Анастасия Быкова (орган)

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание!
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское».
Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

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Октябрь
18 октября воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

Фотографии

Любимые шедевры классики. Органные вечера при свечах

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