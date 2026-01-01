Любимые саундтреки великих композиторов в сиянии свечей: Морриконе, Циммер, Уильямс, Шор, Эйнауди
Возраст 12+

О концерте

Orchestra of New Time: Великие саундтреки в магии живого оркестра

Краснодарская филармония приглашает ценителей музыки и кинематографа на уникальное симфоническое шоу при свечах. Под звуки оркестра Orchestra of New Time вы сможете погрузиться в мир эпических и трогательных мелодий, которые стали символами великих кинофильмов.

Музыка, которая завораживает

В программе вечера прозвучат пронзительные композиции знаменитых композиторов, таких как:

  • Эннио Морриконе
  • Ханс Циммер
  • Джон Уильямс
  • Говард Шор
  • Людовико Эйнауди

Каждая нота будет говорить с вами на языке чувств, оживляя в памяти самые яркие кадры из любимых фильмов.

Неповторимая атмосфера

Зал филармонии озарят тысячи свечей, создавая камерную и глубокую эмоциональную обстановку. Здесь граница между сценой и залом стирается, позволяя зрителям и музыкантам объединиться в единое целое.

Исключительные исполнители

На сцене выступят лучшие музыканты Краснодарского края: заслуженные деятели искусств и победители международных конкурсов. Их виртуозное мастерство обеспечит безупречное звучание и невероятную глубину ощущений.

Кому стоит посетить шоу?

  • Поклонникам кино и его великой музыки.
  • Тем, кто ищет глубокие эстетические переживания.
  • Влюбленным парам, желающим провести романтическое и интеллектуальное свидание.
  • Всем, кто хочет подарить себе и близким праздник души в уникальном формате.

Orchestra of New Time — это не просто оркестр. Это проводник в мир чистых эмоций, рожденных талантом великих композиторов и мастерством блестящих музыкантов. Спешите приобрести билеты на это уникальное шоу при свечах, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления!

В других городах
Июнь
Июль
Август
Октябрь
24 июня среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
29 июля среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
12 августа среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽
7 октября среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1000 ₽

