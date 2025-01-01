Любимые песни из советских кинофильмов

Возвращение в золотую эпоху кино с Александром Аристовым и Андреем Булгаковым

Для всех поклонников легендарных советских фильмов и их незабвенной музыки, представляем уникальный концерт, в котором прозвучат лучшие и любимые песни из фильмов того времени.

Александр Аристов и Андрей Булгаков приглашают вас на концерт, который вернет вас в золотую эпоху советского кино. Эти два выдающихся музыканта — Александр Аристов, солист и композитор группы Main Street, и Андрей Булгаков, певец, гитарист и солист групп «Рок-ателье» и «Кафе», исполнят любимые песни, которые вошли в историю отечественного кинематографа.

Для вас прозвучат такие хиты, как

«Московские окна»

«Давайте восклицать»

«Тридцать три коровы»

«Ария московского гостя»

«Разговор со счастьем»

«Старый клён»

«Александра»

«Песня Остапа Бендера»

«Есть только миг»

«Надежда»

и многие другие классические композиции.

Истории со съемок и уникальные факты

Помимо потрясающих музыкальных номеров, Андрей и Александр поделятся яркими историями со съемок советских фильмов, расскажут о творческом пути своих кумиров и откроют неожиданные факты из жизни любимых артистов.

Приходите послушать и спеть вместе!

Этот концерт не только для того, чтобы слушать. Вы можете спеть любимые песни вместе с артистами! Разделите радость музыкального общения и зарядитесь хорошим настроением на грядущие дни.