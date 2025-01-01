Меню
Любимые песни из советских кинофильмов
Любимые песни из советских кинофильмов

12+
О концерте/спектакле

Возвращение в золотую эпоху кино с Александром Аристовым и Андреем Булгаковым

Для всех поклонников легендарных советских фильмов и их незабвенной музыки, представляем уникальный концерт, в котором прозвучат лучшие и любимые песни из фильмов того времени.

Александр Аристов и Андрей Булгаков приглашают вас на концерт, который вернет вас в золотую эпоху советского кино. Эти два выдающихся музыканта — Александр Аристов, солист и композитор группы Main Street, и Андрей Булгаков, певец, гитарист и солист групп «Рок-ателье» и «Кафе», исполнят любимые песни, которые вошли в историю отечественного кинематографа.
Для вас прозвучат такие хиты, как

  • «Московские окна»
  • «Давайте восклицать»
  • «Тридцать три коровы»
  • «Ария московского гостя»
  • «Разговор со счастьем»
  • «Старый клён»
  • «Александра»
  • «Песня Остапа Бендера»
  • «Есть только миг»
  • «Надежда»
    и многие другие классические композиции.

Истории со съемок и уникальные факты
Помимо потрясающих музыкальных номеров, Андрей и Александр поделятся яркими историями со съемок советских фильмов, расскажут о творческом пути своих кумиров и откроют неожиданные факты из жизни любимых артистов.

Приходите послушать и спеть вместе!
Этот концерт не только для того, чтобы слушать. Вы можете спеть любимые песни вместе с артистами! Разделите радость музыкального общения и зарядитесь хорошим настроением на грядущие дни.

Расписание

28 сентября
Гнездо глухаря Москва, Цветной б-р, 30
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Любимые песни из советских кинофильмов Любимые песни из советских кинофильмов Любимые песни из советских кинофильмов Любимые песни из советских кинофильмов Любимые песни из советских кинофильмов

