Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский

Концерт симфонического оркестра "Семеновский" в Доме офицеров

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки! Симфонический оркестр Семеновский выступит в Доме офицеров, чтобы порадовать зрителей своим мастерством и музыкальным разнообразием.

Что вас ждет

В программе концерта — произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Чайковский и Моцарт. Симфонический оркестр Семеновский известен своим высоким уровнем исполнения и уникальной интерпретацией классических произведений.

Интересные факты

Симфонический оркестр Семеновский был основан в 1990 году и с тех пор завоевал множество наград.

Оркестр активно гастролирует как по России, так и за рубежом, представляя русскую музыкальную культуру на международной арене.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Дома офицеров или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на концерте!