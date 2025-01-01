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Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский
Киноафиша Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский

Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт симфонического оркестра "Семеновский" в Доме офицеров

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки! Симфонический оркестр Семеновский выступит в Доме офицеров, чтобы порадовать зрителей своим мастерством и музыкальным разнообразием.

Что вас ждет

В программе концерта — произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Чайковский и Моцарт. Симфонический оркестр Семеновский известен своим высоким уровнем исполнения и уникальной интерпретацией классических произведений.

Интересные факты

  • Симфонический оркестр Семеновский был основан в 1990 году и с тех пор завоевал множество наград.
  • Оркестр активно гастролирует как по России, так и за рубежом, представляя русскую музыкальную культуру на международной арене.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Дома офицеров или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:00 от 1200 ₽

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