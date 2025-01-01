Любимые новогодние мелодии. Концерт симфонического оркестра Семеновский

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки! Симфонический оркестр Семеновский выступит в Доме офицеров, чтобы порадовать зрителей своим мастерством и музыкальным разнообразием.
В программе концерта — произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Чайковский и Моцарт. Симфонический оркестр Семеновский известен своим высоким уровнем исполнения и уникальной интерпретацией классических произведений.
Билеты можно приобрести на официальном сайте Дома офицеров или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на концерте!