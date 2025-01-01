Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любимая классика в Новый год. Времена года
Билеты от 3600₽
Киноафиша Любимая классика в Новый год. Времена года

Любимая классика в Новый год. Времена года

6+
Возраст 6+
Билеты от 3600₽

О концерте

Музыкальное путешествие в эпоху барокко

Через несколько часов наступит Новый год! Всюду чувствуется радостное оживление. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит вам новогоднее настроение.

Знакомство с музыкальным барокко

Этот концерт - чудесная встреча с давно знакомым, но всегда волнующим. Эпоха музыкального барокко, продолжавшаяся более полутора веков, подарила мировой культуре множество выдающихся композиторов.

Легендарные шедевры

Одним из самых известных произведений этого периода являются «Четыре времени года», написанные Антонио Вивальди в 20-х годах XVIII века. Эти концерты до сих пор остаются любимыми как для слушателей, так и для исполнителей по всему миру.

Русская классика на зимнем концерте

Однако нашему слушателю название «Времена года» прежде всего ассоциируется с музыкальной энциклопедией из 12 характеристических пьес величайшего русского романтика Петра Ильича Чайковского. Без его замечательных сочинений невозможно представить ни одно зимнее торжество.

Пусть сегодняшний вечер, полный ярких впечатлений, станет одним из лучших музыкальных подарков накануне праздника!

Купить билет на концерт Любимая классика в Новый год. Времена года

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
17:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3600 ₽

В ближайшие дни

Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
20 января в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
6+
La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский
22 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник, Король Лев
12+
Неоклассика
Симфонические хиты. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник, Король Лев
19 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше