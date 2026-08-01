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Любимая классика. Том второй. Вечер в Коломенском при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любимая классика. Том второй. Вечер в Коломенском при свечах

Любимая классика. Том второй. Вечер в Коломенском при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Осень с музыкой великих композиторов в Коломенском 

Дорогие меломаны, вас ждет уникальное событие! В одном концерте будет представлена удивительная подборка шедевров классической музыки, способная удовлетворить самых требовательных слушателей. В программе — произведения, которые на протяжении веков остаются популярными как среди исполнителей, так и среди зрителей.

Музыкальная палитра концерта

Вас ждут следующие произведения:

  • А. Вивальди. «Весна» из цикла «Времена года»
  • И. С. Бах – А. Марчелло. Адажио
  • Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор
  • Г. Гендель. «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • В. А. Моцарт. Симфония №40, I часть
  • В. Моцарт. Маленькая ночная серенада, I часть
  • М. Огинский. Полонез «Прощание с родиной»
  • К. Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»
  • Ф. Шопен. Ноктюрн до-диез минор
  • Э. Григ. «Утро» и «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнять концерты будет лауреат международных конкурсов Рустам Мурадов (фортепиано).

Детали события

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Где и когда?

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Не упустите возможность встретить осень с музыкой, которую невозможно не любить!

Купить билет на концерт Любимая классика. Том второй. Вечер в Коломенском при свечах

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Август
29 августа суббота
15:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 1000 ₽
15:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

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