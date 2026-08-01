Любимая классика. Том второй. Вечер в Коломенском при свечах

Дорогие меломаны, вас ждет уникальное событие! В одном концерте будет представлена удивительная подборка шедевров классической музыки, способная удовлетворить самых требовательных слушателей. В программе — произведения, которые на протяжении веков остаются популярными как среди исполнителей, так и среди зрителей.
Вас ждут следующие произведения:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнять концерты будет лауреат международных конкурсов Рустам Мурадов (фортепиано).
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.
Не упустите возможность встретить осень с музыкой, которую невозможно не любить!