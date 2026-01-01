Любэ
6+
Продолжительность 120 минут
Юбилейный концерт «Любэ» в Сочи

Легендарная группа «Любэ» возвращается в Сочи с масштабной юбилейной программой! Это событие станет настоящим подарком для всех, кто вырос на их песнях, ставших неотъемлемой частью жизни и души целой эпохи.

Основанная в 1989 году Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым, группа за десятилетия подарила зрителям множество хитов, включая «Атаса», «Комбата», «Коня» и «Там за туманами». Их музыка пронизана искренностью, силой и эмоциями, которые объединяют поколения.

В концертном зале «Фестивальный» прозвучат самые любимые композиции в живом исполнении, мощные хоры и фирменное звучание группы. Вас ждет неповторимая атмосфера, по которой соскучились тысячи поклонников!

Не пропустите одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — билеты уже в продаже. Бронируйте заранее, чтобы выбрать лучшие места!

Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 5000 ₽

