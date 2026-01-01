Любэ
6+

О концерте

Легендарная группа «Любэ» в вашем городе

Долгожданное событие для поклонников музыки! Легендарная группа «Любэ» возвращается с большой юбилейной программой. Это событие станет настоящим праздником для всех, кто вырос на их песнях, ставших неотъемлемой частью нашей жизни.

Группа была основана в 1989 году Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым и за 35 лет своего существования подарила зрителям десятки хитов. Песни такие, как «Атас», «Комбат», «Конь» и «Там за туманами», стали символами целой эпохи. Искренность и душа, заключённые в каждой строчке, делают их музыку близкой как молодому, так и более взрослому поколению.

Зрителей ждёт живое исполнение любимых хитов, мощные хоры и фирменное звучание, которое уже успело стать легендарным. Атмосфера концертов группы всегда полна энергии и радости, поэтому это событие нельзя пропустить!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события. Концерты группы «Любэ» традиционно проходят с аншлагами, и билеты уже в продаже. Бронируйте свои места прямо сейчас!

Октябрь
Ноябрь
31 октября суббота
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 5000 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 5000 ₽

