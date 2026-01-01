Оповещения от Киноафиши
Люба Успенская. 55 лет на сцене
Билеты от 4000₽
12+
Возраст 12+
О концерте

Юбилейный концерт Любы Успенской в Live Арена

В Live Арена состоится грандиозный концерт легенды российской эстрады Любы Успенской. Это событие приурочено к юбилею её творческой деятельности, которая продолжается уже более пяти десятилетий. Артистка известна своим уникальным голосом, искренностью и неповторимым стилем.

В программе вечера — самые известные хиты, сюрпризы и выступления специальных гостей. Люба обещает создать незабываемую атмосферу, полную искренних эмоций и тепла. Этот концерт станет ярким праздником для всех поклонников её творчества.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться настоящей качественной музыкой в исполнении одной из самых любимых артисток России!

Март
29 марта воскресенье
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 4000 ₽

