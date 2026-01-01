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Лысая певица
Киноафиша Лысая певица

Спектакль Лысая певица

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

«Лысая Певица»: исследование человеческой изоляции и трагизма масок

«Лысая Певица» — это спектакль, в котором философские вопросы современности сочетаются с театральным экспериментом и сюрреалистичной атмосферой. Постановка основана на произведении Эфраима Шкварцкопфа, но при этом приобрела уникальную трактовку, отражающую идеи о человеческой изоляции, утрате настоящей связи между людьми и одиночестве в окружении пустых формальностей.

Сюжет и идея:

В мире, где люди теряют истинную коммуникацию и живут в собственных закрытых мирах, сюжет сосредоточен на парадоксах человеческих отношений. Марионетки, которые казались бы ограниченными внешними ролями и шаблонами, начинают превращаться в живых людей, и маски, которые они носят, постепенно исчезают, раскрывая трагизм каждого из них.

Лысая певица — персонаж, который становится символом наблюдения и участия, играет важную роль в этом процессе, представляя не только внешнюю сторону происходящего, но и внутреннюю философию. Это загадочный персонаж, чье присутствие и действия влияют на весь ход событий.

Режиссура:

Режиссёр постановки — Арети Сейнтариду, которая известна своим глубоким подходом к трактовке человеческих переживаний и социального отчуждения. Каждый персонаж в этом спектакле раскрывается через яркие контрасты и абсурдные ситуации, отражающие трагизм человеческой изоляции.

Постановочная бригада:

  • Мастерская Игоря Баголея и Любови Баголей (Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова)
  • Мастерская Романа Сопко и Антона Черепанова (Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова)
  • Мастерская Николая Наумова, Амелы Вученович, Андрея Толшина, Анны Алексахиной (РГИСИ)

Спектакль обещает стать увлекательным и глубоким исследованием человеческой натуры, сложных эмоций и социальных вопросов, а участие студентов и выпускников таких престижных консерваторий и театральных вузов придаёт постановке особую значимость.

Режиссер
Арети Сейнтариду
В ролях
Евгений Коннов
Данил Шушлебин
Наталья Мазуренко
Ксения Гецевич
Никита Никулин

Фотографии

Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица
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