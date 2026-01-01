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Лысая певица
Киноафиша Лысая певица

Спектакль Лысая певица

Абсурд Эжена Ионеско в кабареточной интерпретации 16+
Режиссер Владимир Филонов
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Лысая певица: театр абсурда в стиле кабаре

Театр — это волшебный мир, где возможно всё: от человека, останавливающегося и осматривающегося на сцене, до великолепных световых эффектов и загадочных силуэтов. Даже пустая сцена может рассказать свою историю. Именно это подчеркивает Эжен Ионеско, автор знаменитой пьесы «Лысая певица».

Сюжет

В этой комедии мы попадаем в дом семьи Смитов под Лондоном. Их вечер принимает неожиданный поворот, когда в гости к ним приходят Мартены, только что переехавшие из провинциального Манчестера. На первый взгляд, сюжет кажется банальным, однако, благодаря мастерству Ионеско, обычные разговоры и странные поступки героев наполняются глубоким смыслом и смешным абсурдом.

Кабаре-стилистика

Персонажи спектакля неожиданно начинают петь, танцевать и рассказывать анекдоты. Они даже пройдутся по небу и устроят небольшой пожар — всё это происходит в непринужденной атмосфере. В центре всех событий царит Лысая певица, способная привнести нотки непредсказуемости и интриги. Спектакль превращается в яркий и веселый спектакль кабаре, который порадует как любителей театра абсурда, так и тех, кто хочет ненавязчиво посмеяться над повседневными сюрреалистическими моментами жизни.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль в театре «Эжен»!

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В других городах
Сентябрь
17 сентября четверг
18:00
Театр драмы им. Наума Орлова Челябинск, пл. Революции, 6
от 800 ₽

Фотографии

Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица Лысая певица

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