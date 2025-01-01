Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lyriq
Киноафиша Lyriq

Lyriq

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт LYRIQ в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на выступление мультижанрового артиста LYRIQ — талантливого музыкального продюсера и автора многочисленных хитов, знакомых любителям музыки из России и СНГ. Благодаря сочетанию трогательных текстов, безупречного вокала и богатого продакшна, LYRIQ смог создать внушительную фанбазу с 2021 года и успешно гастролирует как по СНГ, так и за его пределами.

Успех и достижения

В начале своей карьеры LYRIQ зарекомендовал себя как выдающийся сонграйтер и продюсер, что позволило ему стать востребованным среди звезд первого эшелона в различных жанрах. Он работал над хитами таких исполнителей, как МОТ, Zivert, Клава Кока, Markul, Валерия, а также групп Три Дня Дождя и Руки Вверх. Каждое из его произведений остаётся в сердцах поклонников.

Известные работы

Наиболее известными сольными композициями артиста являются песни «Однажды», «Почему?», «Дискотека на двоих» и «Обними». Эти хиты знакомы многим, и их звучание непременно создаст атмосферу праздника на предстоящем концерте.

Информация о концерте

Сбор гостей состоится в 20:00, а начало концерта запланировано на 22:00. Возрастное ограничение: 18+. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Lyriq

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
20:00
Ibiza Санкт-Петербург, Садовая, 12
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
16+
Блюз Рок
Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
20 ноября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Дудук и орган при свечах. Две стихии
6+
Классическая музыка
Дудук и орган при свечах. Две стихии
23 ноября в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Михаил Шуфутинский
16+
Эстрада Шансон
Михаил Шуфутинский
3 октября в 19:00 МТС Live Холл
от 7000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше