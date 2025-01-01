Концерт LYRIQ в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на выступление мультижанрового артиста LYRIQ — талантливого музыкального продюсера и автора многочисленных хитов, знакомых любителям музыки из России и СНГ. Благодаря сочетанию трогательных текстов, безупречного вокала и богатого продакшна, LYRIQ смог создать внушительную фанбазу с 2021 года и успешно гастролирует как по СНГ, так и за его пределами.

Успех и достижения

В начале своей карьеры LYRIQ зарекомендовал себя как выдающийся сонграйтер и продюсер, что позволило ему стать востребованным среди звезд первого эшелона в различных жанрах. Он работал над хитами таких исполнителей, как МОТ, Zivert, Клава Кока, Markul, Валерия, а также групп Три Дня Дождя и Руки Вверх. Каждое из его произведений остаётся в сердцах поклонников.

Известные работы

Наиболее известными сольными композициями артиста являются песни «Однажды», «Почему?», «Дискотека на двоих» и «Обними». Эти хиты знакомы многим, и их звучание непременно создаст атмосферу праздника на предстоящем концерте.

Информация о концерте

Сбор гостей состоится в 20:00, а начало концерта запланировано на 22:00. Возрастное ограничение: 18+. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!