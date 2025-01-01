Lyriq: живой концерт

Music by LYRIQ в Репино-Ленинском

В Репино-Ленинское состоится долгожданный концерт одного из самых многообещающих артистов современности – LYRIQ. Этот мультижанровый музыкант, платиновый продюсер и автор хитов, объединит на одной сцене свои лучшие песни, которые покорили сердца миллионов зрителей.

Зажигательные хиты и трогательные баллады

LYRIQ известен своим уникальным стилем, в котором ярко сочетаются эмоциональные тексты, мощный вокал и профессиональная аранжировка. За годы своей карьеры он стал не только исполнителем, но и востребованным сонграйтером, работая с такими звёздами, как МОТ, Zivert и Валерия. Не упустите возможность услышать живое исполнение его самых известных треков, таких как «Однажды», «Почему?» и «Обними». всех гостей.

Особые моменты вечера

Также в программе концерта ожидаются специальные гости и уникальные сюрпризы, которые добавят нотку волшебства в этот вечер. Не забывайте, что это уникальная возможность увидеть LYRIQ в живую, так как его гастроли редко проходят в таких уютных, камерных площадках.

Не упустите шанс стать частью этого запоминающегося события и погрузиться в мир музыки и эмоций с LYRIQ!