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Ляйсан
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Ляйсан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с ансамблем «Ляйсан» в Нижнекамске

Не упустите уникальную возможность посетить концерт эстрадного ансамбля «Ляйсан»>, который состоится в Нижнекамске. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства.

О ансамбле

Эстрадный ансамбль «Ляйсан» был основан в 1991 году и с тех пор завоевал любовь зрителей благодаря своему яркому стилю и разнообразию репертуара. В его арсенале – как народные, так и современные песни, которые исполняются в оригинальных аранжировках. Ансамбль активно выступает как на сценах Татарстана, так и за его пределами.

Программа концерта

В программе вечера – лучшие хиты, которые не оставят равнодушными никого. Вы сможете насладиться как новыми композициями, так и проверенными временем шедеврами. Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, а также подарит зрителям множество приятных сюрпризов.

Почему стоит посетить

Этот концерт – отличная возможность провести вечер в компании друзей и близких, насладиться живой музыкой и зарядиться положительными эмоциями. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 июля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
18:30 от 500 ₽

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