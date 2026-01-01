Оповещения от Киноафиши
Билеты
«Ляпис Трубецкой против Жуков» трибьют шоу концерт
Билеты от 1500₽
16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Трибьют-шоу в ресторане «Жаровня»

В ресторане «Жаровня» в Парке Горького пройдет трибьют-шоу, посвященное белорусским рок-группам «Ляпис Трубецкой» и «Жуков». Эти группы оставили яркий след на постсоветской рок-сцене благодаря своим драйвовым аранжировкам и ироничным текстам. Хиты «Ты кинула» и «Капитал» знакомы многим и стали символами целой эпохи.

Группа «Бо»: музыкальные наследники

Рок-группа «Бо» представит яркие и зажигательные хиты «Ляписов», среди которых «Ау-Ау», «В платье белом», «Яблони», «Я верю» и, конечно, «Капитал». Но это не все: зрители также смогут услышать знаменитые песни группы «Жуки», такие как «Танкист», «Батарейка», «Маша» и «Разлюбила». В дополнение к этому «Бо» исполнит свои собственные композиции, включая уже знакомую многим «Ты такая одна».

Незабываемая атмосфера

Концерты группы «Бо» отличаются активной подачей и энергией, создавая незабываемую атмосферу позитива и драйва. Это идеальный повод наслаждаться живой музыкой и отметить любовь к рок-культуре в дружеской обстановке.

Купить билет на концерт «Ляпис Трубецкой против Жуков» трибьют шоу концерт

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
20:00
Жаровня Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 9
от 1500 ₽

